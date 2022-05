El documental que revela el negocio privado sobre el agua en Bizkaia se estrena hoy en Bilbao

Ander Balanzategi & Jon Bernat Zubiri Rey, publicado originalmente para El Salto.

El documental “MONOPOLIA. Agua: negocio y poder político” se estrena hoy en la sala Bilborock de Bilbao a las 19.00 horas y se proyectará también el 20 de enero en Gernika (19:00, Lizeo Antzokia) y el 3 de febrero en Bermeo (19:00, Kabidxe Gune Soziala). El documental de investigación periodística, producido por Ecoperiodismo y dirigido por Ricardo Gamaza, destapa una trama organizada que implica a instituciones públicas, empresas y multinacionales para privatizar la gestión del agua en Bizkaia. Destapan cómo el PNV ahoga a cualquier rival político acaparando la gestión del agua, el alto coste energético, las grandes canalizaciones y el deterioro de las zonas naturales que podrían ser arrasadas.

“Lo que esta pasando con el agua es el robo de la soberanía popular utilizando instituciones públicas para el beneficio de las multinacionales”, Ricardo Gamaza

“Quien controle el suministro de agua controlará a los pueblos y los podrá someter”, asegura Ricardo Gamaza, el periodista que desveló en 2017 en su documental ‘Trileros del agua’ las graves consecuencias que tiene para la ciudadanía la privatización de los servicios públicos de este bien. Ahora desvela los mecanismos de los grupos de poder para controlar el agua, aún en contra de las decisiones de la ciudadanía y los ayuntamientos. “Es el robo de la soberanía popular utilizando instituciones públicas para el beneficio de grupos de poder y multinacionales”, asevera el director sobre su nuevo trabajo de investigación.

En esta ocasión, la investigación periodística se ha llevado a cabo en Bizkaia, donde el Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia está creando un gran monopolio del agua absorbiendo a los pequeños municipios y al otro consorcio comarcal que existe, el de Busturialdea, ignorando la directiva en el marco europeo sobre gestión del agua a escala de las cuencas de los ríos, así como la voluntad popular y de algunos de sus ayuntamientos. Pese a tratarse de una entidad de titularidad pública, el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia se comporta como una empresa privada y tiene como socios en este nuevo negocio del agua a multinacionales como FCC-Aqualia, el Grupo Suez, Acciona o Iberdrola, entre otros. Empresas que ya han privatizado más del 50% del agua en España y que también privatizaron el agua en países como Uruguay y Argentina. El periodista Ricardo Gamaza pone el foco en Iberdrola, “porque uno de los principales costes del agua es el energético”.

“La investigación pone el foco en el ‘monopolio político’ que ha logrado el PNV a través de la gestión del agua, incumpliendo lo que marca la ONU como derecho humano al agua”

Esta investigación señala el “monopolio político” que ha logrado el PNV a través de la gestión del agua. “Sistemáticamente Aguas de Bilbao ha incumplido lo que marca la ONU como derecho humano al agua, con el único objetivo de que sus socios -multinacionales y grandes empresas- hagan negocio”, explica Gamaza. El consorcio se ha basado en un modelo centralista pagado por los usuarios, donde la mayor fuente de abastecimiento de agua de Bizkaia es el embalse de Ulibarri-Ganboa del río Zadorra. Un elemento que ni siquiera se encuentra en la provincia, ya que se ubica en Araba. Este modelo obliga a crear grandes infraestructuras dotadas de largas canalizaciones, aumentando el coste del agua. Ecoperiodistas explica que la factura en Bilbao es un 66% más cara que en Donostia y un 55% más que en Gasteiz.

Un ente mafioso

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia ha tomado un rumbo claro hacia la privatización de sus servicios, y para aunar en él a todos los ayuntamientos, el documental denuncia los costes inasumibles que se han impuesto a los pequeños consistorios, con prácticas como la construcción de depuradoras sobredimensionadas. Ricardo Gamarra comenta que “a los ayuntamientos que no quieren pasar por el aro se les corta el grifo económico”. Además, se critica la opacidad y la falta de participación ciudadana en el ente, controlado en su mayoría por miembros del PNV.

“Como lleva años defendiendo Iratxe Arriola, la cuenca del río es la forma más eficaz y sostenible de organizar el suministro y depuración del agua”

Karranza es una de las localidades más castigadas por las presiones y trabas del Consorcio. Al no querer unirse al resto de ayuntamientos que conforman el sistema de aguas, el consistorio (que no está formado por el PNV) dejó de recibir ayudas y subvenciones para acabar con multas de URA (Agencia Vasca del Agua). En el documental, Raúl Palacio, alcalde de Karrantza, explica que les van a “paralizar construir viviendas por no tener una depuradora”. Una depuradora que no llega sin financiación, y financiación que no llega sin unirse al Consorcio. “Si hubieran aceptado entrar al Consorcio, el aumento de las tarifas hubiese propiciado el cierre de las explotaciones ganaderas de leche en la localidad”, clarifica Gamaza. Una pérdida total de la soberanía local. Lo mismo le ocurre a Arakaldo, que al tener una gestión propia del agua no recibe subvenciones.

El mismo modus operandi se dio para imponer la absorción del Consorcio de Busturialdea al Consorcio Bilbao Bizkaia, utilizando los pasos de manual en las privatizaciones de los servicios públicos. En primer lugar limitar las inversiones y coaccionarlas para tomar la senda marcada por el poder privado de las empresas multinacionales. En segundo lugar recoger los frutos de ese ahogamiento mediante la venta a intereses privados de las estructuras municipales de suministro y depuración que no pueden sostenerse por sus propios medios. Como lleva años denunciando Iratxe Arriola y los agentes por una gestión pública y social en Busturialdea, el agua es un bien ecológico y social de primera necesidad, siendo la cuenca del río la forma más eficaz y sostenible de organizar su suministro y depuración. Como en tantos otros aspectos, los intereses de las multinacionales se han interpuesto en el bien común, vendiendo al mejor postor un recurso básico de vital importancia para la vida en sociedad.