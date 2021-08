Crisis de confianza y reforma monetaria en Africa occidental

Artículo original en francés publicado en Attac.France

Por Samba Diop

Los ajustes emprendidos como parte de la reforma actual del franco CFA intentan dar respuesta a los puntos de tensión más destacados en torno a esta moneda. Anunciada en diciembre de 2019 por el presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo de Costa de Marfil Alassane Ouattara, adoptada por la Asamblea Nacional francesa en diciembre de 2020 y luego por el Senado francés el 28 de enero de 2021, esta reforma del franco CFA es el tema de la mayoría de los comentarios. opuestos.

Partiendo del principio de que el dinero es un bien colectivo cuyo uso no se puede reducirse solo a los grandes operadores económicos, sino que también concierne al resto de la población, nuestro artículo propone salir del dilema de estabilidad monetaria/ganancias de competitividad, en el que está bloqueado el debate sobre el franco CFA. Para ello, se parte de la idea según la cual el apoyo de las poblaciones es necesario para que cualquier proyecto monetario sea viable: cuando las poblaciones no creen o ya no creen en los beneficios de la política monetaria, se desmorona todo el edificio amenazando con derrumbarse en ausencia de medidas correctivas radicales. En el caso del franco CFA, tener en cuenta la desconfianza hacia esta moneda permite a las poblaciones africanas escapar de la posición de actores pasivos, a los que se les asigna con demasiada frecuencia, para considerarlos protagonistas de pleno derecho en las últimas evoluciones observadas en el plan monetario. Por tanto, analizar los méritos de las propuestas de reforma en curso, estimar las condiciones para su éxito y, de ser necesario, proponer alternativas de solución requiere revisar los fundamentos de esta desconfianza.

El artículo se subdivide en varias partes: la primera vuelve al tema de la confianza en el dinero tal como surge en la obra de Aglietta y Orléan. La segunda analiza las razones por las que el franco CFA está despertando una creciente desconfianza en África Occidental. La tercera recuerda los puntos principales de la reforma que se está aplicando actualmente. La última parte presenta las observaciones finales sobre las razones por las que los actuales proyectos de reforma no nos parecen ofrecer una salida desde la cima a la crisis del franco CFA.

Fundamentos de la confianza en el dinero

Pensar en el hecho monetario no es en absoluto obvio para gran parte de los economistas. La mayoría de las veces, de hecho, lo presentan como un simple recurso para facilitar el comercio. Desde esta perspectiva, la inteligencia de las relaciones económicas se basa en la idea de que los individuos soberanos son capaces de determinar, sin influencia social alguna, los bienes capaces de permitirles maximizar su satisfacción. Los intercambios de bienes se presentan entonces como intercambios de valores de uso y el dinero se considera, a partir de entonces, solo como un medio para superar los inconvenientes del trueque. Muy diferente es el enfoque defendido por Aglietta y Orléan [1] quienes consideran que el dinero es ante todo la expresión de una realidad social. Según ella, el proceso que explica el surgimiento del dinero juega un papel importante en la necesidad de protección expresada por individuos aislados en las sociedades mercantiles. De hecho, ante la incertidumbre y la escasez, buscan en el intercambio no valores de uso, sino la adquisición de una cualidad que les permita calmar la angustia provocada por la imposibilidad de obtener todos los bienes que necesitan. Esta cualidad, también llamada liquidez o riqueza, permite cambiar al objeto que es su custodio ser intercambiado por cualquier cosa que se considere útil. Destaquemos aquí que, para nuestros dos autores, lo que confiere esta cualidad no se encuentra en las características intrínsecas propias de tal o cual objeto, sino que se revela al final de un proceso mimético en el que se involucran los individuos. Se establece entonces una relación positiva entre el grado de liquidez del objeto y el horizonte de posibilidades de intercambio. Por eso, todos buscan lo que los demás desean para aumentar sus posibilidades de tener el bien líquido por excelencia. Este mimetismo continúa hasta que el proceso se estabiliza en un objeto elegido y considerado la definición unánimemente aceptada de riqueza. A partir de ahí, la riqueza elegida adquiere el estatus de institución social y se distancia, al menos por un tiempo, del proceso mimético que permitió su designación colectiva como dinero.

Apresurémonos a añadir a esta presentación, ciertamente muy sumaria, de la génesis teórica de la moneda defendida por Aglietta y Orléan, que esta denominación no es definitiva: en todo momento, la moneda debe demostrar su legitimidad mostrándose capaz de mantener la confianza que permitió su definición. Esto es así porque, incesantemente, la primacía de la definición retenida es impugnada por pretendidas formas alternativas. Vemos la importancia del papel que juega la confianza en este enfoque, ya que posibilita la sostenibilidad de la definición de riqueza que se ha mantenido. Sin confianza, no hay posibilidad de garantizar la aceptabilidad de la moneda a largo plazo. A partir de ahí, mantener la confianza debe ser una prioridad para cualquier sistema de regulación monetaria. Con esta condición puede continuar la aceptación incondicional de la moneda. Sin embargo, la confianza no debe verse como una noción monolítica. Por el contrario, a nivel analítico, puede verse bajo tres dimensiones diferentes: metódica, jerárquica y ética [2].

La primera forma de confianza, o confianza metódica, es parte del uso diario del dinero. A fuerza de repetición en su uso, se establece una aceptación rutinaria del dinero. El mimetismo que opera en esta dimensión metódica de la confianza puede expresarse de la siguiente manera: todos aceptan la moneda porque están convencidos de que los demás harán lo mismo, para que el valor de esta última no sufra evoluciones demasiado importantes. El segundo tipo de confianza, calificada como jerárquica, proviene de la garantía que brinda una autoridad política encargada de la calidad de las relaciones monetarias. En este sentido, el modo de emisión y circulación del dinero debe inspirar plena confianza a través de una legitimidad establecida de la institución responsable del mismo. La confianza ética se expresa a través de un sistema de valores superiores que son la base de la pertenencia social y que deben preservarse. Para inspirar esta confianza ética, el dinero debe ofrecer modos de emisión y circulación que garanticen la reproducción de la sociedad respetando su sistema de valores. Al hacerlo, la confianza ética refleja la necesidad de que la gestión monetaria esté sujeta a la satisfacción de las necesidades esenciales expresadas por las poblaciones. Estos tres niveles de confianza, lejos de ser independientes, están interconectados.

La confianza metódica por sí sola no es suficiente, porque, por muy regular que sea el uso de una moneda, no pesa mucho frente a las tensiones que puede traer consigo, por ejemplo, una crisis monetaria. Asimismo, la presencia de una autoridad monetaria que dispone de medios para romper la espiral descendente que amenaza la estabilidad monetaria es fundamental. Pero cualquier política de regulación monetaria solo será aceptable si se lleva a cabo respetando los valores superiores en los que se basa la sociedad. Por estas razones, es posible argumentar que la jerarquía de formas de confianza coloca a la confianza ética por encima de la confianza jerárquica que es en sí misma superior a la confianza metódica.

Por tanto, una vez aclarados los elementos que sustentan la confianza en la moneda y la explican ¿qué opinión podemos tener sobre las razones que presidieron a la reforma del franco CFA y a sus posibilidades de encontrar el apoyo de las poblaciones de Africa Occidental?

Las fuentes de la desconfianza hacia el franco CFA

El desafío al que se enfrenta el franco CFA, la moneda actual de los ocho países miembros de la Unión Monetaria de África Occidental (WAMU), no es reciente. Tan pronto como obtuvieron la independencia, a principios de la década de 1960, varios países (Argelia, Guinea, Madagascar, Marruecos, etc.) expresaron rápidamente el deseo de tener una moneda diferente a la que los unía al antiguo poder colonial. Con diversos grados de éxito, estos intentos convergieron para desafiar el consenso sobre los supuestos efectos beneficiosos de ser miembros en la zona CFA. Pero fue a principios de la década de 1980, con la publicación del libro de Pouémi, cuando esta discusión tomó un rumbo diferente al plantearse la cuestión del papel que podía jugar el dinero en el desarrollo económico de los estados africanos [3]. En los últimos años, la oposición al franco CFA se ha intensificado a través de una vigorosa movilización de la sociedad civil, con la expresión cada vez más firme de voces disonantes en la literatura económica y con el surgimiento de movimientos políticos decididamente antagónicos a esta moneda presentada como reliquia colonial [4]. Gracias al juego político, esta cuestión incluso ha encontrado voceros oportunistas entre ciertos líderes en el poder [5]. De esta forma, la cuestión monetaria, hasta entonces confinada al margen del debate académico, reservada para los intercambios entre expertos o relegada a las columnas de una prensa de protesta, se ha ido imponiendo paulatinamente para volverse ineludible para quienes analizan la situación económica de los países de la zona CFA.

Un examen de las quejas formuladas contra el franco CFA muestra que las razones de su rechazo son graves y pueden estar vinculadas a la cuestión de la confianza. Más allá de las acusaciones de servidumbre monetaria [6], vestigio de Françafrique [7], se percibe como un instrumento que contribuye al empobrecimiento de África [8], un sistema que obstaculiza el desarrollo económico o que forma parte de un obsoleto mecanismo basado en rigideces que penalizan el desarrollo del continente africano. En este campo, el uso de desarrollos teóricos resultantes del trabajo de Aglietta y Orléan puede ser rico en lecciones. Al identificar las bases de la confianza en el dinero, muestran que este último se alimenta de valores superiores que no se pueden dejar de lado sin alterar la relación que lo vincula a sus usuarios. Examinemos los términos de la desconfianza en los tres niveles donde se expresa.

La confianza metódica probablemente no sea la forma de confianza más cuestionada. Sin embargo, esporádicamente, a menudo cuando los rumores de devaluación vuelven persistentemente, se oyen preguntas sobre la liberación legal del franco CFA. En otras palabras, estos rumores inoportunos son parte de una forma de desconfianza en la capacidad del franco CFA para preservar su poder adquisitivo. Esto lleva a comportamientos de fuga de divisas, alza de precios, incluso al almacenamiento de mercancías para anticipar el posible cambio de paridades. Por profecía autocumplida, observamos una acentuación de una forma de desconfianza que no fomenta la tenencia de esta moneda. Sobre este punto, hay que decir que la devaluación de 1994, decidida en París con la aprobación del FMI, jugó un papel importante. De hecho, durante esta devaluación parecía que el poder de decisión de los líderes africanos sobre el destino de su moneda era muy débil, si no inexistente. Desde que se supo que una decisión tan importante como un cambio significativo en la paridad (del orden del 50% en este caso) podría escapar a los líderes electos, no es sorprendente ver el resurgimiento de rumores de devaluación cuando el nivel de cobertura de la emisión monetaria requerida por Francia se deteriora a través de la garantía de convertibilidad. Desde este evento monetario y sus dolorosas consecuencias económicas, la amenaza de devaluación se cierne, a intervalos regulares, sobre el destino del franco CFA, socavando con igual regularidad la dimensión metódica de la confianza. De hecho, las dudas sobre la aceptación futura de una moneda a su valor actual socavan los cimientos de la confianza rutinaria.

La confianza jerárquica se ha visto seriamente cuestionada durante varios años. Por motivos vinculados a la injerencia de las autoridades francesas en sus órganos de decisión y a la alineación de su política monetaria con la del BCE, el BCEAO ha visto cuestionada cada vez más su legitimidad. Si bien la reforma actual da respuestas al primer punto, es sobre el segundo donde surgen las dudas más serias sobre la capacidad de la institución para responder a los problemas económicos de los estados africanos. Atrapada en una agenda neoliberal, heredada de su colega del BCE y cuyo resultado en la zona CFA es una forma de represión monetaria para imponer austeridad, el BCEAO no puede enfrentar el desafío de una política crediticia ambiciosa. Si bien la debilidad del crédito otorgado al sector privado también tiene que ver con una política de márgenes excesivos de la banca comercial, no se excluye pensar que una política monetaria más acomodaticia del BCEAO podría tener un efecto positivo en el financiamiento. de la actividad económica. Además, el mandato de la autoridad monetaria de África Occidental hace de la lucha contra la inflación su objetivo prioritario y revela una cierta forma de disonancia con la situación económica de los estados miembros de la WAMU. Considerado como un banco central alejado de las realidades económicas africanas, el BCEAO aparece como una entidad que hace poco por promover el dinamismo económico en la subregión. La orientación prioritaria del poder monetario hacia la consecución de objetivos como la cobertura de la emisión monetaria y la lucha sentenciadora contra la inflación refuerza la desconfianza de esta última.

La confianza ética, que está por encima de los otros dos niveles de confianza, es posiblemente la forma más débil en el caso de la zona CFA. Si se puede considerar que la mejora significativa en la calidad de vida de las poblaciones es un valor superior al que se puede llegar a consensuar, la situación económica actual de los estados miembros de la UMOA alimenta la duda de la ciudadanía sobre la capacidad del sistema monetario CFA para hacer frente al desafío del desarrollo económico. Esto debilita la adhesión a este sistema y socava los cimientos de la confianza ética. Cuando tomamos los quince países que utilizan el franco CFA [9], un examen de su resultados en términos del índice de desarrollo humano (IDH) muestra que once de ellos están clasificados en la última categoría en la clasificación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): el grupo de países con “bajo desarrollo humano”. Si restringimos el análisis únicamente a los países de la WAMU, nos damos cuenta de que, con la excepción de Costa de Marfil, todos están clasificados en la categoría de países menos adelantados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Por tanto, la incapacidad del franco CFA para promover el desarrollo económico es evidente. Esta incapacidad se explica por la prioridad que otorga la autoridad monetaria a la lucha contra la inflación en detrimento de otros objetivos como la lucha contra el desempleo, la promoción o financiación de la inversión. Sin embargo, sabemos que la sacrosanta lucha contra la inflación está destinada sobre todo a proteger los intereses del capital y de las clases altas [10]. Esta incapacidad también puede estar vinculada a la subordinación de los principios del desarrollo económico al de la fijación del tipo de cambio. En este punto, establecido sobre la base de una paridad fija con el franco francés y luego en 1999 con el euro, el franco CFA está ahora vinculado a una moneda fuerte que no promueve la competitividad de los estados africanos subsaharianos. Esto conduce a la actual situación paradójica en la que los países más pobres del mundo utilizan una moneda sobrevaluada. Si a esta observación le sumamos que, para garantizar este alineamiento, parte de las reservas de divisas fueron depositadas en una cuenta de operaciones, privando efectivamente al BCEAO de un grado de libertad en la ejecución de su política monetaria, entendemos fácilmente las tensiones que puede haber en torno a esta cuenta abierta a nivel del Tesoro francés. Si bien la reforma actual vuelve a la cuenta de operaciones, el fracaso del sistema CFA en la realización del bienestar de las poblaciones ha sentado de manera duradera las bases de la desconfianza ética de la que es objeto.

Notas

[1] Aglietta M. & Orléan A., 1982, La violence de la monnaie, París, PUF. Aglietta M. & Orléan A, 2002, La Monnaie entre violence et confiance, París, Odile Jacob.

[2] Aglietta M. y Orléan A, 1998 La monnaie souveraine, París, Odile Jacob.

[3] Pouémi J.-J., 1980, Monnaie Servitude et Liberté, París, Urano.

[4] Podemos citar los partidos Patriotes du Senegal para el trabajo, equidad y fraternidad (PASTEF) liderados por Ousmane Sonko en Senegal, el Partido Alternativas de las Comoras (PCA) liderado por Said Ahmed Said Abdillah en las Comoras o Liberté et Démocratie pour la Republic (LIDER) de Mamadou Koulibaly en Costa de Marfil.

[5] A menudo, la protesta contra el sistema CFA es un medio táctico utilizado para hacer que el antiguo poder colonial esté más atento a las dificultades expresadas por un jefe de estado en particular. No se excluye pensar que las posiciones “anti-CFA” de Idriss Deby, el ex presidente de Chad, fueron, al menos en parte, el resultado de consideraciones de esta naturaleza.

[6] Nabupko & al., 2016, Sortir l’Afrique de la servitude monétaire, París, La Dispute. .

[7] Pigeaud F. y Sylla N. S., 2018, L’arme invisible de la Françafrique, París, La Découverte

[8] En palabras de Luigi Di Maio, vicepresidente del Consejo italiano, durante una salida en enero de 2019 en el contexto de la cuestión de la recepción de inmigrantes en suelo europeo. Esta salida demuestra la instrumentalización de la emisión del franco CFA por parte de ciertos actores que no dudan en movilizarlo para resolver disputas políticas. Esto demuestra, si es necesario, el carácter eminentemente político del hecho monetario.

[9] Los ocho de la UMOA, los seis de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central y las Comoras.

[10] Palley, Thomas I. (2011): “Monetary Policy and Central Banking after the Crisis : The Implications of Rethinking Macroeconomic Theory”, documento de trabajo de IMK, núm. 8/2011