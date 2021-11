Destrucción de la transición energética en Europa: ¡Acabemos con el greenwashing de la energía nuclear y el gas!

Campaña contra la energía nuclear y gasística.

Mientras se negocia el paquete climático “Fit for 55” de la UE, se acerca una decisión fatal. La neutralidad climática y la sostenibilidad del suministro energético de Europa están en juego. En concreto: Las nuevas centrales nucleares y de gas se clasificarán como “inversiones sostenibles”. Esto significaría que se haría un greenwashing con el gas y la energía nuclear y se abrirían las puertas al dinero para estas fuentes de energía. Esto llevaría a la política climática y energética de la UE por un camino completamente equivocado.

La Comisión Europea lleva meses trabajando en una nueva norma comunitaria para las inversiones sostenibles, la llamada taxonomía de la UE. Esta norma definirá, por ejemplo, qué fuentes de energía se consideran sostenibles. Así que la taxonomía es una etiqueta de sostenibilidad. La clasificación como inversión sostenible tiene inmensas consecuencias: en el futuro, no sólo los bancos, las compañías de seguros y otros agentes del mercado financiero basarán sus decisiones de inversión en esta norma de la UE, sino también los pequeños inversores. Y no sólo eso: las subvenciones europeas y nacionales y el dinero de los contribuyentes también fluirían hacia la energía nuclear y el gas si estas fuentes de energía recibieran la etiqueta de sostenibilidad.

Esto es tan relevante porque actualmente Europa tiene que hacer la transición de su suministro energético hacia la neutralidad climática. El papel del gas y la energía nuclear es un debate importante entre los Estados miembros de la UE. Las fuentes de energía clasificadas como sostenibles por la UE serán muy populares en los próximos años. Si una fuente de energía no forma parte de la taxonomía de la UE, no se prohibirá, pero será mucho más difícil financiarla.

El colapso se produjo en la última cumbre de la UE, el 22 de octubre: La Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció que en poco tiempo presentaría una propuesta para la etiqueta de sostenibilidad de la UE, que incluye también la energía nuclear y el gas. Hasta ahora siempre se había manifestado en contra de la nuclear y el gas en la taxonomía. El resultado: Las nuevas centrales nucleares e incluso las centrales de gas que no sean de última generación podrían aspirar a unas ganancias inesperadas. De esta manra, las inversiones en energía nuclear y gas obtendrían casi la misma etiqueta de sostenibilidad que la construcción de turbinas eólicas y sistemas solares. ¡Un auténtico desastre para las energías renovables!

La Comisión Europea se rindió en la última cumbre de la UE y cedió al greenwashing de la energía nuclear. De este modo, la decisión para el gas y la energía nuclear en la taxonomía de la UE podría llegar ahora en cuestión de días. Todo depende de la Comisión Europea de Ursula von der Leyen y de su propuesta de normas de sostenibilidad. Al hacer el greenwashing con la energía nuclear y el gas, Ursula von der Leyen y su vicepresidente primero, Frans Timmermans, también romperían la promesa de su propio “Acuerdo Verde Europeo”. Sería el primer cambio de rumbo claro en el camino de Europa hacia la neutralidad climática: ¡un alejamiento de la sostenibilidad real y del objetivo de 1,5 grados!

Una vez que la Comisión Europea haya presentado su propuesta, necesitaría la llamada “mayoría cualificada” entre los Estados miembros de la UE para detener el proyecto. Esto es prácticamente imposible. Así que, por favor, firme esta petición y apoye la exigencia a la presidenta Ursula von der Leyen y del vicepresidente Frans Timmermans: La generación de electricidad a partir de la energía nuclear y el gas no es sostenible. Por tanto, ¡la energía nuclear y el gas no deben clasificarse como inversiones sostenibles en el marco de la taxonomía de la UE!